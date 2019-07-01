شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعد: حائل تستحق منا الكثير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، شعار «حائل تستحق منا الكثير»، في رسالة لمديري فروع الوزارات التنفيذية لرؤية السعودية 2030.

وأبدى أمير المنطقة تفاؤله بمستقبل حائل ومحافظاتها، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مشيداً بجهود مديري فروع الوزارات والهيئات الحكومية بالمنطقة.

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وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد لمديري فروع الوزارات: «لمست منكم عملاً وجهداً مُقدَّراً، ونعاهدكم على أن يكون مشوار العمل القادم حافلاً بالجد والإخلاص، وحائل تستحق منا الكثير».

وأضاف في نهاية حفل جائزة التميز والإبداع أمس (الأحد) في مقر النادي الأدبي، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ومديري فروع الوزارات: «إن ثقة ولاة الأمر مسؤولية مضاعفة وأمانة عظيمة، وخدمة أبناء المنطقة ومحبتهم أعلى وسام يُعتز به».

وعبَّر أمير المنطقة عن سعادته الكبيرة بتعاون وتكاتف الجميع من مديري فروع الوزارات وأهالي حائل، من أجل تطوير المنطقة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.