شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب مخدرات أفغاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفذت وزارة الداخلية الحكم تعزيراً في عبدالله خان كشميري (أفغانستاني الجنسية)، اليوم (الإثنين) في محافظة جدة، لتهريبه كمية من «الهيروين» المخدر و«الميثامفيتامين» المؤثرة عقلياً.

وأسفر التحقيق مع الجاني عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.