شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز التعاون الثنائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفياً اليوم (الاثنين) بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفياً اليوم (الاثنين) بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.



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