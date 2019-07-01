السعودية | خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء العراق أوجه التعاون المشترك

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء العراق أوجه التعاون المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

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