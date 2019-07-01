، "قم للمعلم وفه التبجيلا".. شرورة ترحب بالمعلمين والمعلمات الجدد في الطرقات والمطار ،

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قدمت محافظة شرورها نفسها بصورة راقية وذكية؛ وهي تملأ الطرقات وصالات المطار باللافتات الترحيبية بالمعلمين والمعلمات الجدد الذين تم توجيههم للعمل هناك، بعد أن أعلنت وزارة التعليم أمس الأحد تعيينهم في المناطق، وحددت موعد المقابلات الشخصية اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى مطلع الأسبوع المقبل.
وضمنياً شارك الأهالي والطلاب والطالبات في الضيوف، مستشعرين البيت الشعري الشهير لأحمد شوقي، "قم للمعلم وفه التبجيلا"، ما يعطي انطباعاً ومؤشراً جيداً بعام دراسي جميل.
ميدانياً، باشرت إدارة التعليم بشرورة عملية الترحيب في صالة القدوم وطريق المطار، واصطفت الحافلات المقلة لهم من المطار إلى مركز المقابلات، ومن المركز إلى مستشفى شرورة لإجراء الكشف الطبي كما هو معتاد، وخصصت لجانًا لاستقبال المعلمين وأخرى للمعلمات، ثم وضعت إرشادات داخل المحافظة تشير لمقر المقابلات الشخصية، وهي صالة الأهالي للبنين والأقسام النسائية بحي الخالدية للبنات.
كما أعلنت إدارة التعليم بالمحافظة عن المستندات والمصوغات المطلوبة من المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية، من بينها أصل السجل وأصل وثيقة التخرج، و5 طلبات أخرى.
من جانبه رحب مدير التعليم فهد بن صالح عقالا، قائلاً: المعلمون والمعلمات هم بناة الأجيال، وعليهم الاعتماد في الرقي بالأوطان، وإدراكاً منا بدورهم وسيراً على خطى ولاة الأمر سددهم الله في الرقي بما يقدم من عمل وإنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه، وتوجيهات وزير التعليم فقد استعد فريق تعليم شرورة لاستقبالهم.
"قم للمعلم وفه التبجيلا".. شرورة ترحب بالمعلمين والمعلمات الجدد في الطرقات والمطارعيسى الحربي الخليج 365 2019-07-01
قدمت محافظة شرورها نفسها بصورة راقية وذكية؛ وهي تملأ الطرقات وصالات المطار باللافتات الترحيبية بالمعلمين والمعلمات الجدد الذين تم توجيههم للعمل هناك، بعد أن أعلنت وزارة التعليم أمس الأحد تعيينهم في المناطق، وحددت موعد المقابلات الشخصية اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى مطلع الأسبوع المقبل.
وضمنياً شارك الأهالي والطلاب والطالبات في الضيوف، مستشعرين البيت الشعري الشهير لأحمد شوقي، "قم للمعلم وفه التبجيلا"، ما يعطي انطباعاً ومؤشراً جيداً بعام دراسي جميل.
ميدانياً، باشرت إدارة التعليم بشرورة عملية الترحيب في صالة القدوم وطريق المطار، واصطفت الحافلات المقلة لهم من المطار إلى مركز المقابلات، ومن المركز إلى مستشفى شرورة لإجراء الكشف الطبي كما هو معتاد، وخصصت لجانًا لاستقبال المعلمين وأخرى للمعلمات، ثم وضعت إرشادات داخل المحافظة تشير لمقر المقابلات الشخصية، وهي صالة الأهالي للبنين والأقسام النسائية بحي الخالدية للبنات.
كما أعلنت إدارة التعليم بالمحافظة عن المستندات والمصوغات المطلوبة من المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية، من بينها أصل السجل وأصل وثيقة التخرج، و5 طلبات أخرى.
من جانبه رحب مدير التعليم فهد بن صالح عقالا، قائلاً: المعلمون والمعلمات هم بناة الأجيال، وعليهم الاعتماد في الرقي بالأوطان، وإدراكاً منا بدورهم وسيراً على خطى ولاة الأمر سددهم الله في الرقي بما يقدم من عمل وإنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه، وتوجيهات وزير التعليم فقد استعد فريق تعليم شرورة لاستقبالهم.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
06:55 PM
بعد أن حددت "التعليم" مواعيد المقابلات الشخصية
قدمت محافظة شرورها نفسها بصورة راقية وذكية؛ وهي تملأ الطرقات وصالات المطار باللافتات الترحيبية بالمعلمين والمعلمات الجدد الذين تم توجيههم للعمل هناك، بعد أن أعلنت وزارة التعليم أمس الأحد تعيينهم في المناطق، وحددت موعد المقابلات الشخصية اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى مطلع الأسبوع المقبل.
وضمنياً شارك الأهالي والطلاب والطالبات في الضيوف، مستشعرين البيت الشعري الشهير لأحمد شوقي، "قم للمعلم وفه التبجيلا"، ما يعطي انطباعاً ومؤشراً جيداً بعام دراسي جميل.
ميدانياً، باشرت إدارة التعليم بشرورة عملية الترحيب في صالة القدوم وطريق المطار، واصطفت الحافلات المقلة لهم من المطار إلى مركز المقابلات، ومن المركز إلى مستشفى شرورة لإجراء الكشف الطبي كما هو معتاد، وخصصت لجانًا لاستقبال المعلمين وأخرى للمعلمات، ثم وضعت إرشادات داخل المحافظة تشير لمقر المقابلات الشخصية، وهي صالة الأهالي للبنين والأقسام النسائية بحي الخالدية للبنات.
كما أعلنت إدارة التعليم بالمحافظة عن المستندات والمصوغات المطلوبة من المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية، من بينها أصل السجل وأصل وثيقة التخرج، و5 طلبات أخرى.
من جانبه رحب مدير التعليم فهد بن صالح عقالا، قائلاً: المعلمون والمعلمات هم بناة الأجيال، وعليهم الاعتماد في الرقي بالأوطان، وإدراكاً منا بدورهم وسيراً على خطى ولاة الأمر سددهم الله في الرقي بما يقدم من عمل وإنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه، وتوجيهات وزير التعليم فقد استعد فريق تعليم شرورة لاستقبالهم.
، "قم للمعلم وفه التبجيلا".. شرورة ترحب بالمعلمين والمعلمات الجدد في الطرقات والمطار ،
المصدر : الخليج 365
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