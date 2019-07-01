محمد بن مسعود - الدمام - استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وأوجه التعاون الثنائي أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-01 أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات. Advertisements 01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440 06:42 PM استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وأوجه التعاون الثنائي استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وأوجه التعاون الثنائي أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات. ، خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي ،

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