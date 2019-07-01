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وظائف بحثية وإدارية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. Computational Scientist : درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، والهندسة الحاسوبية)، أو أي تخصص وثيق الصلة.
. Staff Scientist – Etching : درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، والهندسة، وعلوم المواد).
. HPC Linux System Administrator : درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.
. Staff Scientist – Thin Film Deposition : درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد، أو الهندسة).
وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2019م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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