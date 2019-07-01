قوات الدفاع الجوي تعلن وظائف شاغرة بهذه الشروط

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قوات الدفاع الجوي عن توفر وظائف للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون للعمل في مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها.

وقالت الدفاع الجوي إن الوظائف المتاحة بالمسميات والمواقع التالية:

اسم الوظيفة المقر تعريف موجز بالوظيفة سائق الرياض قيادة المركبات الصغيرة الخاصة وقيادة النقل الخفيف والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذا المجال مراسل الرياض – جدة الظهران – حفرالباطن إيصال الرسائل والطرود والمعاملات داخل المكاتب وخارج الجهاز والقيام بالأعمال الاخرى ذات العلاقة بهذا المجال معقب الرياض التعقيب لدى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وإشعار المنشأة بالنواقص وإضافتها والعمل على استكمالها وإنهائها وفق الطرق والإجراءات المتعارف عليها والقيام بالأعمال الاخرى ذات العلاقة بهذا المجال قهوجي الرياض إعداد الشاهي والقهوة وتقديمها وتحضير وترتيب ادوات القهوة والشاي والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذا المجال

– الشروط الواجب توفرها:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية وما دون.

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3- أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

4- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

6- ألّا يكون مفصول من خدمة الدولة.

7- أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.

8- أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية.

– للتقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على الإيميل ([email protected]) مع العلم بأن آخر موعد للتقديم هو تاريخ (1440/11/04هـ).