صور .. أحوال عسير تقيم معرضاً تعريفياً بخدماتها النسائية

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أبها

أقامت الأحوال المدنية بمنطقة عسير معرضاً تعريفياً بالأحوال المدنية وخدماتها للنساء المستفيدات والزائرات وإطلاعهن على الخدمات النسائية التي تقدمها الأحوال المدنية، وذلك في مجمع الراشد مول بأبها.

Advertisements

ويهدف المعرض إلى تعريف الزائرات بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية من خلال شاشات العرض، وتوزيع المنشورات التعريفية بالخدمات المقدمة لهن، والكادر النسائي المتواجد بالمعرض مدته 5 أيام، إضافة إلى تقديم خدمة السجل المدني للنساء كإصدار الهوية الوطنية وتجديدها خلال فترة إقامة المعرض.