- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم صور .. أحوال عسير تقيم معرضاً تعريفياً بخدماتها النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور .. أحوال عسير تقيم معرضاً تعريفياً بخدماتها النسائية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أبها
أقامت الأحوال المدنية بمنطقة عسير معرضاً تعريفياً بالأحوال المدنية وخدماتها للنساء المستفيدات والزائرات وإطلاعهن على الخدمات النسائية التي تقدمها الأحوال المدنية، وذلك في مجمع الراشد مول بأبها.
ويهدف المعرض إلى تعريف الزائرات بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية من خلال شاشات العرض، وتوزيع المنشورات التعريفية بالخدمات المقدمة لهن، والكادر النسائي المتواجد بالمعرض مدته 5 أيام، إضافة إلى تقديم خدمة السجل المدني للنساء كإصدار الهوية الوطنية وتجديدها خلال فترة إقامة المعرض.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. أحوال عسير تقيم معرضاً تعريفياً بخدماتها النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.