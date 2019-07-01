صور.. المقوشي يفتتح فعالية الأعمال والمبادرات الطلابية في لندن

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - لندن

نظّمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في لندن فعاليات معرض وملتقى الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية الثاني، بهدف تعزيز الصورة الذهنية للمملكة وحراكها الثقافي والمعرفي بالتعاون مع نادي الطلبة السعوديين في لندن، وذلك بمقر أكاديمية الملك فهد بالعاصمة البريطانية.

وبدأت الفعالية بلقاء الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي برؤساء الأندية الطلابية السعودية في بريطانيا.

وجرى خلال اللقاء النقاش والحوار على دور الأندية السعودية بالتعاون مع الملحقية الثقافية في دعم الأنشطة الطلابية السعودية المعتمدة والتي تصبّ في صالح الطلبة ومرافقيهم لتدعمهم في تحصيلهم العلمي في بلاد الاغتراب.

وأبرز الملحق الثقافي بأن الأندية السعودية هي منبع العمل التطوعي والوطني الأصيل وذلك يبدأ دورهم حين وصول الطلبة والطالبات الجدد إلى المدينة التي يدرسون بها ليقوم النادي السعودي بتقديم كل ما يفيدهم في بداية الاستقرار بداية من الإرشادات في الحصول على السكن المناسب والإجراءات اللازم إتمامها وأنظمة الجامعة والبلد وتقديم كل ما ييسر من حياتهم الجديدة.

وشكر المقوشي جميع الأندية السعودية وأعضاءها على أدوارها التطوعية المهمة والمشكورة في جهودهم وأعمالهم سواء الأنشطة العلمية والثقافية والوطنية والاجتماعية.

عقب ذلك، قام الملحق الثقافي بافتتاح وقص شريط معرض الأعمال والمبادرات التطوعية واستمع في كل ركن من أركان المبادرات الأعمال التي يقوم بها أصحابها وجهودهم في أعمالهم لخدمة إخوانهم وأخواتهم الطلبة ومرافقيهم وكذلك لخدمة جميع السعوديين من مرافقين وزائرين وسائحين والمرضى الذين يتلقون العلاج في بريطانيا.

وتعلقت بعض المبادرات التطوعية بالتعريف بهوية المملكة العربية السعودية التاريخية والحضارية والسياحية والتنموية وبناء الإنسان والتعليم وخدمة المبتعثين والأعمال الخيرية والتدريبية والهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبلغ عدد المبادرات التطوعية التي تم تقديمها بالفعالية 98، بمشاركة 381 عضواً، وبلغ عدد الحضور نحو 450 شخصاً، وبمشاركة 31 من الأندية السعودية في بريطانيا، وعدد من الجمعيات السعودية في الجامعات البريطانية وتطوع في تنظيم وإعداد الفعالية 38 شخصاً من داخل وخارج لندن.

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كما شملت أركان المعرض على الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية التي تم تقديمها لتعزيز الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية وحراكها الثقافي والمعرفي ومبادراتها الإنسانية وأعمالها لدى المجتمع البريطاني والسعودي.

وشارك في الملتقى الأندية السعودية الطلابية وجمعيات الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية، وأصحاب المبادرات الطلابية في الفعالية.

بعدها بدأ الحفل المعد لفعالية التطوع بكلمة رئيس نادي الطلبة السعوديين في لندن أحمد النفيسة عن أهمية العمل التطوعي وشاكراً الملحقية الثقافية وسعادة الملحق الثقافي على الجهود الكبيرة التي جمعت هذا العدد الكبير من الأندية الطلابية السعودية وأصحاب المبادرات التطوعية وكل من ساهم في هذا الملتقي المثمر والناجح.

وألقى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي بكلمة شكر فيها جميع المشاركين في عرض مبادرات التطوع، مبدياً إعجابه بما استمع له من شروحات حول المبادرات وما شاهده في أركانها مما يثلج الصدر ويبهج القلب.

وطالب المقوشي الطلبة بترك أثر إيجابي في المملكة المتحدة بأعمالهم التطوعية وآثار حسنة يتذكرها الجميع ويتناقلوها بخير، وذلك عبر تقديم الأعمال التطوعية التي تنفع الإنسان ومحيطه بكافة الطرق النظامية.

وثمٌن الملحق الثقافي توجيهات سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة في دعم الملحقية الثقافية لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والوقوف معهم في مواجهة كل الصعوبات.

وذكر أن المملكة حباها الله تعالى بثروات من أهمها أبناء المملكة وطاقتهم في البناء والتقدم والازدهار.