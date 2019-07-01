للمرة الأولى في تاريخها.. المملكة تصدر سندات باليورو

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت المملكة، لأول مرة في تاريخها، سندات مُقوّمة بعملة اليورو، وذلك بعد تعيين كل من بنك غولدمان ساكس وبنك سوسيتي جينيرال منسقين عالميين وبنك بي إن بي باريبا وبنك مورغان ستانلي وسامبا كابيتال مديري إصدار.

Advertisements

وحصلت السعودية على تصنيف (A+ مستقر) من وكالة موديز ومُصنّفة (A1 مستقر) من وكالة فيتش. ويأتي إصدار السعودية لسندات مُقوّمة بعملة اليورو بشريحتين 8 و20 سنة (وفقًا لظروف السوق).

يُذكر أن سوق سندات اليورو يتميّز بتنوع المستثمرين (مؤسسات ومحافظ جديدة، مقدرة المملكة على الدخول في أي وقت لأسواق مختلفة، إمكانية الدخول لسوق اليورو، تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار، وكذلك تنوع مصادر التمويل – مقارنة بسعر المملكة حاليًا بسوق الدولار، ولكن لا يُعتبر سوق اليورو بشكل عام كبيرًا بحجم سوق الدولار، فتح الباب لمصدرين سعوديين من القطاع الخاص).

ويفتح إصدار المملكة لسندات مقومة باليورو الباب للمُصدّرين في القطاع الخاص ويتيح تنويع فترة الاستحقاق أكثر من السندات المقومة بالدولار.