شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق استقبال حالات الأطفال والعناية المركزة بمستشفى المساعدية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلنت «صحة جدة» أنه تقرر تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة، بمستشفى المساعدية للولادة والأطفال بتاريخ 28/ 10/ 1440هـ، وذلك على خلفية إجراء أعمال صيانة طارئة لأجزاء من المبنى.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير لضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضى، من خلال تشكيل فرق عمل ومتابعة إدارية وفنية وميدانية، والتأكد من جاهزية مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى العزيزية للأطفال، ومستشفى شرق جدة، وذلك لاستقبال الحالات بدلاً من مستشفى المساعدية.
وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة في المحافظة بهذا الخصوص.
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