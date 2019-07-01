شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت قوات الدفاع الجوي عن توفر عدد من الوظائف للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون، وذلك في مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها.
وأوضحت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «توتير» اليوم (الإثنين)، أن يمكن الاطلاع على الوظائف بالمسميات والمواقع عبر الرابط: التالي:https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/76.aspx
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