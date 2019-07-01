الاكثر مشاهدة اليوم - سمية الخشاب تكشف حقيقة علاقتها مع خالد يوسف

ردت سمية الخشاب لتكشف الحقيقة في الجزء الثاني من حوارها مع برنامج «شيخ الحارة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس» المصرية في رمضان ٢٠١٩؛ وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وعندما عرض البرنامج صورة لخالد يوسف أمام سمية الخشاب، اكتفت بالتعليق: “قدمت معه أنجح أفلامي”.

يشار إلى أن سمية الخشاب وخالد يوسف تعاونا في ثلاثة أفلام سينمائية؛ هي «خيانة مشروعة»، و«حين ميسرة»، و«الريس عمر حرب».

وأكدت سمية الخشاب في اللقاء الذي أدارته الإعلامية بسمة وهبة أنها لا تمانع الزواج مرة أخرى؛ من بعد طلاقها من المطرب والملحن المصري أحمد سعد، موضحة أن: “هناك ناس محترمين من داخل وخارج الوسط الفني”.

وأعلن الثنائي سمية الخشاب وأحمد سعد، الطلاق في مارس ٢٠١٩؛ دون الكشف عن تفاصيل، عقب زواج دام نحو عامين.

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من ناحية أخرى، شعرت سمية الخشاب بالإحراج في البرنامج، بسبب «شيخ الحارة»؛ عندما تطرق معها إلى رجل أعمال أول حرف من اسمه «عين».

كذلك أحرجت سمية الخشاب؛ عندما سألها «شيخ الحارة» عن “قصة بوكيه الورد الأحمر”؛ وذكره لها مع هو مكتوب في البطاقة التي كانت مرفقة معه.

من هي الممثلة المصرية سمية الخشاب