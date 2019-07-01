تنفيذ حكم القتل تعزيراً في إثنين من الجناة بجدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة، فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالله خان كشميري – أفغانستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالله خان كشميري اليوم الاثنين 28 / 10 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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من جهة أخرى أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة، فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو / أليف زادا انزار – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / أليف زادا انزار اليوم الاثنين 28 / 10 / 1440 هـ, في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.