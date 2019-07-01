أمر ملكي.. ترقية وتعيين 179 قاضيًا في وزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنَّ الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل وزير العدل، المولى- عزَّ وجلَّ- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله- عزَّ وجلَّ- وسنة نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم.