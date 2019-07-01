وزارة البيئة لمتقدمي الوظائف: استكملوا مسوِّغات التعاقد

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (25) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1440/06/19 هـ وعددها (100) وظيفة، وذلك لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوِّغات التعاقد خلال (15) يومًا، اعتبارًا من اليوم الاثنين 1440/10/28 هـ ، وذلك بديوان الوزارة- حي الملك عبدالله- مخرج 12.
وأوضحت الوزارة أنَّه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx، وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.
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