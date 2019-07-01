أمير الجوف يسلّم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي «الإسكان التنموي»

سلَّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة، والبالغ عددها 18 جمعية، تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

وثمَّن أمير منطقة الجوف لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري، من خلال مد جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة؛ لتوفير منازل لمستفيديها؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى البناء في الإنسان، وتنميته، وتوفير حياة مناسبة له تضمن له حياة كريمة.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري، لأمير المنطقة، أن الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، هي حلول سكنية عاجلة تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة.

وأضاف الشمري، أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة، التي سبق أن وقّعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها، وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، كما أن العمل جارٍ بشراء وحدات سكنية وفق الآلية المعتمدة.