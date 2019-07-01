خادم الحرمين يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين بـ«قصر السلام»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم الاثنين، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثمَّ تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال كلٌّ من: الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي الفيصل، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالله بن منصور بن جلوي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير وليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق.

والأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.