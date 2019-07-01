الجامعة الإلكترونية تعلن نتائج القبول لحملة الثانوية في 6 ذي القعدة

بدأت إجراءات فرز المتقدمين على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441 هـ، استعدادًا لإعلان نتائج القبول، الثلاثاء 1440/11/06هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين أنَّه تقدَّم للجامعة هذا العام ما يزيد على 105000من الجنسين لمختلف تخصصات وفروع الجامعة.

وبيَّن أنَّ تنامي الإقبال على الجامعة بهذا العدد يظهر أهمية نمط التعليم المدمج الذي تُقدِّمه الجامعة؛ حيث زاد الطلب عليه أكثر في الخمس سنوات الأخيرة.

وأوضح أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات نوعية عالية الجودة لشرائح المجتمع تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 .

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وقال: إنَّ نظام الجامعة يتيح الفرصة لمن هم على رأس العمل لتطوير مهاراتهم، وإثراء خبراتهم، وزيادة تحصيلهم العلمي.

وأضاف الدكتور الحسين أنَّ بروز التعليم المدمج الذي يتضمن مزيجًا متكاملًا وعناصر مختارة بعناية بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم من خلال وسائل الاتصال والتقنية الحديثة.

ونبَّه إلى أنَّ هذا يوفِّر المرونة، مستفيدًا من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ، لينتشر في وقت وجيز بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة عالميًا.

وتتصدر هذه الخطوة قائمة الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي مؤخرًا، حيث يوفر التعليم المدمج فرصًا لمؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق مخرجات التعلم اللازمة، لتلبية احتياجات العصر الحديث لعالم تسيطر عليه العولمة والتقنية.

