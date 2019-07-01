السعودية اليوم / المؤتمر العربي – الأوروبي الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية واوروبية ينطلق غداً بالأردن



عمّان 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

تنطلق في العاصمة الأردنية عمّان غدا أعمال المؤتمر العربي – الأوروبي الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية واوروبية، تحت عنوان "خدمات البحوث البرلمانية – تعزيز التشريع عبر وتحليل البيانات المتخصصة والمستقلة".

ويتناول المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد اديناور على مدار يومين، عددًا من أوراق العمل تتعلق بالنماذج القائمة لخدمات البحوث والمعلومات البرلمانية وتوفير خدمات البحوث والمعلومات المستقلة والمهنية لأعضاء البرلمانات وضمان الاستخدام الفعال لخدمات البحوث والمعلومات لأعضاء البرلمانات واختيار الخبراء من الداخل والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المعلومات المهنية ومراقبة جودة خدمات البحوث والمعلومات.

// انتهى //

16:46ت م

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