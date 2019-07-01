السعودية اليوم / السفير الثقفي يستقبل رئيس الغرفة التجارية لدول الشرق الأوسط



جاكرتا 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي في مقر السفارة اليوم, رئيس الغرفة التجارية لدول الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي بإندونيسيا فخري طيب, ونائبيه.

وتناول اللقاء العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين من خلال الغرف التجارية وسبل تطويرها وتعزيزها.

// انتهى //

16:43ت م

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