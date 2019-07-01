السعودية اليوم / "البرنامج المتكامل في مجال تربية النحل ومنتجاته" .. برنامج تدريبي بجازان



جيزان 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

بدأت أمس, فعاليات الدورة التدريبية التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان تحت عنوان "البرنامج المتكامل في مجال تربية النحل ومنتجاته", وذلك بمركز الأبحاث الزراعية بجازان.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس غانم بن حامد الجذعان أن الدورة تقدم كل ما يسهم في دعم المرأة في مجال تربية النحل من خلال عدد من البرامج العلمية والعملية التي ستأهلهن لسوق العمل , وتعريف العاملات في مجال تربية النحل ومنتجاته بفوائد العسل الغذائية والطبية والتجميلية، وزيادة عدد الممارسين في مجال تربية النحل ومنتجاته في المملكة من كلا الجنسين وتحسين أدائهم وتشجيعهم وتحفيزهم.

وبين المهندس الجذعان أن الدورة ستعرف المشاركات بأهم المعارف والمهارات حول أنواع النحل وسلالاته المختلفة، وأدوات النحالة الحديثة والعمليات النحلية والمنتجات المختلفة التي تنتجها النحلة ، إضافة إلى طرق التربية التقليدية والحديثة والصناعات المرتبطة غير المباشرة، والمعارف والمهارات حول تربية الملكات وإنتاج الطرود، والتلقيح الصناعي لملكات النحل، وتشخيص أمراض وآفات النحل وعلاجها، و تسويق وإنتاج الأدوات وتقديم الاستشارات النحلية.

// انتهى //

16:43ت م

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