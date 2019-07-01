السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يتفقد سير المشاريع التعليمية بالمنطقة



عرعر 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، عددًا من مدارس المنطقة للإطلاع على أعمال التأهيل والصيانة والترتيبات الخاصة بمبادرة الطفولة المبكرة، مشددًا على ضرورة إنجاز الأعمال في وقتها المحدد ورفع نسب الإنجاز فيها بما يضمن سير المشاريع على جدولها الزمني للإستفادة منها في تقديم خدمات تعليمية تواكب تطلعات القيادة.

وأكد العثمان في لقائه مع عدد من المقاولين ضرورة الإنجاز وتجويد العمل والإنتهاء قبل بداية العام الدراسي وفقاً للجدول الزمني المحدد لها بما يضمن الاستفادة منها قبل بداية العام الدراسي.

وشدد على أهمية رفع تقارير دورية وعاجلة لمعرفة توافقها مع الخطة الزمنية ومعرفة خطوط سير العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات تعترض أعمال التنفيذ.

ووجه مدير تعليم الحدود الشمالية بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم المشاريع لمتابعة سير الأعمال وضمن جودتها ودقتها ولدعم المشاريع ودراستها وتقييمها بما يحقق التطلعات ووتوجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية في تطوير التعليم وتحقيق الفاعلية والكفاءة في الأداء.

// انتهى //

16:42ت م

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