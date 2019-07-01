السعودية اليوم / الجامعة العربية المفتوحة تنظم دورات لتعليم اللغة الصينية والإنجليزية في 12 مدينة بالمملكة



الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

تُنظم الجامعة العربية المفتوحة الأحد القادم دورات أساسيات لتعليم اللغتين الصينية والإنجليزية للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني تضم أكثر من 3700 متدرب في 12 مدينة بالمملكة هي : الرياض، جدة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، جازان، أبها، الدمام، الأحساء، الطائف، القصيم، مكة المكرمة.

أوضح ذلك مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني، مبينًا أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيه صاحب السمو الملكي الأمير

وقال : إن هذا التعاون يصب أيضًا في سبيل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والصين ، وبوصف اللغة الصينية من أهم لغات العالم حاليًا، وتسعى الجامعة إلى دعم تعليم هذه اللغة والاستفادة من انتشارها الجغرافي، متمنيًا التوفيق لجميع المعلمين والمعلمات في خدمة التعليم ولأبناء الوطن الغالي.

// انتهى//

16:02ت م

0140



الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واستُنظم الجامعة العربية المفتوحة الأحد القادم دورات أساسيات لتعليم اللغتين الصينية والإنجليزية للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني تضم أكثر من 3700 متدرب في 12 مدينة بالمملكة هي : الرياض، جدة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، جازان، أبها، الدمام، الأحساء، الطائف، القصيم، مكة المكرمة.أوضح ذلك مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني، مبينًا أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى خلال زيارته للصين في شهر فبراير 2019 بالبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.وقال : إن هذا التعاون يصب أيضًا في سبيل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والصين ، وبوصف اللغة الصينية من أهم لغات العالم حاليًا، وتسعى الجامعة إلى دعم تعليم هذه اللغة والاستفادة من انتشارها الجغرافي، متمنيًا التوفيق لجميع المعلمين والمعلمات في خدمة التعليم ولأبناء الوطن الغالي.// انتهى//16:02ت م0140

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة العربية المفتوحة تنظم دورات لتعليم اللغة الصينية والإنجليزية في 12 مدينة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.