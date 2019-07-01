السعودية اليوم / سمو أمير نجران يبحث تطوير الخدمات المصرفية بالمنطقة



نجران 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تطوير الخدمات المصرفية في المنطقة، وفق ما تم رصده من قبل لجنة الاحتياجات والمرافق العامة وتنسيق الخدمات بمجلس المنطقة، ودراسته مع مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف.

وناقش سموه اليوم، مع مدير عام قطاع شبكة الفروع ببنك البلاد فهد بن عبدالله الحنايا، سبل تغطية المنطقة كافة بالخدمات المصرفية، خدمة للمواطن, فضلا عن أهمية دورها في جانب المسؤولية الاجتماعية، وتقديم المبادرات لخدمة المجتمع.

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15:55ت م

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