السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل ونائبه يستقبلان مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة



جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة المُعين حديثاً فهد بن رقوش.

وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، بن رقوش بمناسبة تعيينه، سائلَين الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته، عبر مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه، مؤكداً حرصه ومنسوبو الفرع على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

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15:55ت م

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