

جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل الثقفي، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.

واطّلع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء على خطط الهيئة لموسم حج العام الحالي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تشمل تجهيز محطات الرصد البيئي وقياس الملوثات المتنقلة والثابتة ومتابعتها.

واستمع سموه لشرح عن آلية رصد الهيئة للبيانات والمعلومات عبر مراكزها المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتحليلها، وتوقع الظواهر قبل حدوثها، وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

15:55ت م

0137





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.