السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة



حائل 28 شوال 1440هالموافق 1 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة صالح بن صالح المطيري بمناسبة تعيينه مديراً لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة حائل .

وفي مستهل الاستقبال نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بما توليه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام لدعم فئات المجتمع المختلفة مشيراً سموه لأهمية مايقوم به بنك التنمية الإجتماعية من تقديم منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض عبر تمويل ميسر يمكنهم خلاله من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة .

من جانبه اعرب مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه على الثقة التي منح إياها مؤكدا اعتزازه وعزمه على تقديم جهود مضاعفة لخدمة الجميع .

وفي ختام اللقاء تسلم أمير منطقة حائل نسخة من تقرير إنجازات فرع البنك خلال الفترة الماضية , متمنيا سموه للمطيري وزملائه مزيدًا من التوفيق .

// انتهى //

15:54ت م

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