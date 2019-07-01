شكرا لقرائتكم رياح مثيرة للأتربة تحدّ الرؤية على المدينة حتى السابعة مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-01 رياح مثيرة للأتربة تحدّ الرؤية على المدينة حتى السابعة مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل ,المدينة المنورة, محافظة ينبع, محافظة بدر، محافظة العلا, محافظة الحناكية, محافظة المهد, محافظة وادي الفرع, محافظة العيص, محافظة خيبر والاجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياح مثيرة للأتربة تحدّ الرؤية على المدينة حتى السابعة مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.