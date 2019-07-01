شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك» تحقق أقل نسبة بطالة للسعوديين بين مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين)، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك محمد الشهري.

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واطلع خلال الاستقبال على تقرير إنجازات فروع «هدف»بالمنطقة للعام 2018م، الذي تضمن برامج ومشروعات ومبادرات لدعم توطين الوظائف، وزيادة إعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة، والتي كان لها الأثر والمساهمة في تحقيق منطقة تبوك أقل معدل نسبة بطالة للسعوديين بين مناطق المملكة بواقع 6,7%، وفقاً لبيانات نشرة سوق العمل للربع الأول لعام 2019م، والصادر من الهيئة العامة للإحصاء، وذلك استكمالا للمسيرة الوطنية لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

وأثنى أمير المنطقة على جهود الصندوق، وما يقدمه من دعم للشباب وتوفير فرص العمل لهم، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبي في ظل الدعم الكبير والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.

من جهته، أعرب الشهري عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك لمتابعته الدائمة، والحرص الدائم على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.