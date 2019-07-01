شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الجوف» يسلم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

سلم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم (الإثنين)، الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة، والبالغ عددها 18 جمعية، تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد الشمري أن الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي حلول سكنية عاجلة، تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مبيناً أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من الوزارة، كما أن العمل جاري بشراء وحدات سكنية وفق الآلية المعتمدة.

وثمن أمير منطقة الجوف لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري، من خلال مد جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة، لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، الساعية إلى البناء في الانسان وتنميته، وتوفير حياة مناسبة له تضمن له حياة كريمة.