، الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني تطلق دفعة جديدة من الدورات لـ260 متدرباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تأهيلهم للعمل في اختصاصاته والمساهمة في سد الفجوة الموجودة في هذا المجال

أطلقت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني دفعة جديدة من دوراتها التدريبية لـ260 متدرباً في مستوى التأسيس والمستوى المتقدم، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمبادرة تدريب الأمن السيبراني CyberPro، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة وتحت إشراف الأكاديمية التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وانطلقت هذه الدفعة بخمس دورات لمستوى التأسيس موجهة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات من حديثي التخرج في مختلف تخصصات الحاسب الآلي؛ بهدف تأهيلهم للعمل في مجالات الأمن السيبراني والمساهمة في سد الفجوة الموجودة في هذا المجال المهم والحساس، حيث تقام هذه الدورات في مدن الرياض وجدة والدمام، وتشمل الدورات تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات أنظمة التشغيل والشبكات وأساسيات الأمن السيبراني.

ويستفيد من هذه الدورات 140 متدرباً ومتدربة من حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والحيوية لاستقطاب الطلبة المتدربين في هذه الدورات لسد الاحتياج الوظيفي لدى تلك الجهات.

كما انطلقت مطلع هذا الأسبوع دفعة من دورات المستوى المتقدم تشمل أربع دورات يستفيد منها 120 متدرباً من موظفي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والحيوية، حيث تشمل الدورات التدريب النظري والعملي المكثف على الاستجابة للحوادث واكتشاف التهديدات السيبرانية، كما تؤهل الدورات المتدربين للحصول على شهادات احترافية دولية معتمدة.

وبالإضافة للمتدربين في هذه الدفعة الجديدة من الدورات، فقد بلغ إجمالي عدد المتدربين في الدفعات السابقة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة منذ انطلاقها 528 متدرباً ومتدربة منهم 378 من الموظفين في 99 جهة حكومية و150 من الطلبة حديثي التخرج من 21 جامعة وكلية سعودية.

وتأتي هذه المبادرة التي تستهدف تدريب 20 ألف متدرب من الجنسين بنهاية عام 2022م ضمن جهود الأكاديمية التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ لتأهيل وتطوير كوادر وطنية متخصصة لسد الفجوة في هذا المجال والإسهام في جهود الهيئة للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار. وتسعى الأكاديمية لتحقيق ذلك من خلال عدد من البرامج تشمل دورات وتمارين سيبرانية متخصصة في كل مجالات الأمن السيبراني.