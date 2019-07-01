، تعليق استقبال حالات الأطفال والعناية المركزة بمستشفى المساعدية بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": حتى انتهاء أعمال الصيانة الطارئة لأجزاء منه.. والبديل 4 مستشفيات

أعلنت الشؤون الصحية بجدة عن تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، اعتباراً من اليوم، على خلفية إجراءات أعمال صيانة طارئة لأجزاء من المبنى.

وسيستمر التعليق حين انتهاء اللجان المشكلة بهذا الخصوص من مهامها ولضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة مجودة تتماشى مع معايير مقام الوزارة وتحقق المأمول تجاه المرضى والمراجعين وتكفل سلامتهم.

وتقرر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضى من خلال تشكيل فرق عمل ومتابعة إدارية وفنية وميدانية والتأكد من جاهزية مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى العزيزية للأطفال، ومستشفى شرق جدة، لاستقبال الحالات بدلاً من مستشفى المساعدية.

وتم التنسيق مع كافة القطاعات والجهات المعنية بالمحافظة بهذا الخصوص.