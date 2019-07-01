محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري بترقية المراقب المالي محمد بن هادي الهميمي للمرتبة الثانية عشرة، وأعرب الهميمي عن اعتزازه بهذه الترقية. سائلاً الله عز وجل أن تكون عوناً له في خدمة دينه ومليكه ووطنه، مقدماً شكره لكل من تواصل معه وهنأه بالترقية. "الهميمي" للمرتبة الثانية عشرة بديوان المراقبة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-01 صدر قرار رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري بترقية المراقب المالي محمد بن هادي الهميمي للمرتبة الثانية عشرة، وأعرب الهميمي عن اعتزازه بهذه الترقية. سائلاً الله عز وجل أن تكون عوناً له في خدمة دينه ومليكه ووطنه، مقدماً شكره لكل من تواصل معه وهنأه بالترقية. Advertisements 01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440 03:42 PM صدر قرار رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري بترقية المراقب المالي محمد بن هادي الهميمي للمرتبة الثانية عشرة، وأعرب الهميمي عن اعتزازه بهذه الترقية. سائلاً الله عز وجل أن تكون عوناً له في خدمة دينه ومليكه ووطنه، مقدماً شكره لكل من تواصل معه وهنأه بالترقية. ، "الهميمي" للمرتبة الثانية عشرة بديوان المراقبة ،

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