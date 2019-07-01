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بدأت آثار موسم الغبار تظهر على تهامة، اليوم، بشكل واضح، إذ نشطت الرياح السطحية المصحوبة بالأتربة، لتغطي الأجواء في منطقة جازان ومناطق الساحل بتهامة، وهي الغبار الممتد بشكل متقطع على مدار شهر ونصف تقريباً، وتتخلل هذه الفترة مواسم زراعية وهطول أمطار خاصة في وسطها ونهايتها.
وقال راصد الطقس علي مشهور: يتوقع نشاط كثيف وواسع للغبرة الموسمية اليوم الاثنين 1 يوليو على امتداد سواحل تهامة (جازان، عسير، القنفذة، المظيلف، والليث) حيث يتوقع أن تتراوح هبات الرياح ما بين 38 - 65 كم/ س.
موسم الغبار يبدأ على تهامة.. ومختص: سرعة الرياح ما بين 38-65 كممحمد المواسي الخليج 365 2019-07-01
بدأت آثار موسم الغبار تظهر على تهامة، اليوم، بشكل واضح، إذ نشطت الرياح السطحية المصحوبة بالأتربة، لتغطي الأجواء في منطقة جازان ومناطق الساحل بتهامة، وهي الغبار الممتد بشكل متقطع على مدار شهر ونصف تقريباً، وتتخلل هذه الفترة مواسم زراعية وهطول أمطار خاصة في وسطها ونهايتها.
وقال راصد الطقس علي مشهور: يتوقع نشاط كثيف وواسع للغبرة الموسمية اليوم الاثنين 1 يوليو على امتداد سواحل تهامة (جازان، عسير، القنفذة، المظيلف، والليث) حيث يتوقع أن تتراوح هبات الرياح ما بين 38 - 65 كم/ س.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
03:40 PM
قال: تكون بشكل متقطع على مدار شهر ونصف تقريباً وتغطي جازان
بدأت آثار موسم الغبار تظهر على تهامة، اليوم، بشكل واضح، إذ نشطت الرياح السطحية المصحوبة بالأتربة، لتغطي الأجواء في منطقة جازان ومناطق الساحل بتهامة، وهي الغبار الممتد بشكل متقطع على مدار شهر ونصف تقريباً، وتتخلل هذه الفترة مواسم زراعية وهطول أمطار خاصة في وسطها ونهايتها.
وقال راصد الطقس علي مشهور: يتوقع نشاط كثيف وواسع للغبرة الموسمية اليوم الاثنين 1 يوليو على امتداد سواحل تهامة (جازان، عسير، القنفذة، المظيلف، والليث) حيث يتوقع أن تتراوح هبات الرياح ما بين 38 - 65 كم/ س.
، موسم الغبار يبدأ على تهامة.. ومختص: سرعة الرياح ما بين 38-65 كم ،
المصدر : الخليج 365
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