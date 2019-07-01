، "نوفاك": جميع المنتجين يحبذون تمديد اتفاق النفط 9 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الطاقة الروسي: تحت الشروط ذاتها المتفق عليها في ديسمبر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين إن جميع الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحبذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر تحت الشروط ذاتها المتفق عليها في ديسمبر كانون الأول.

ووفق رويترز أبلغ نوفاك الصحفيين: "الجميع يدعمون المقترح العام لتمديد تسعة أشهر. اجتماع أوبك سيجري اليوم، حيث ستخضع هذه المقترحات للدراسة. لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوصت تحديدًا بهذا الخيار لمزيد من التعاون".