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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ وعددها 100 وظيفة، لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من اليوم، وذلك بديوان الوزارة بحي الملك عبدالله "مخرج 12".
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx
"البيئة" تدعو 25 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-01
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ وعددها 100 وظيفة، لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من اليوم، وذلك بديوان الوزارة بحي الملك عبدالله "مخرج 12".
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
03:03 PM
خلال "15" يوماً لشغل الوظائف المعلن عنها وعددها 100 وظيفة
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ وعددها 100 وظيفة، لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من اليوم، وذلك بديوان الوزارة بحي الملك عبدالله "مخرج 12".
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx
، "البيئة" تدعو 25 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد ،
المصدر : الخليج 365
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