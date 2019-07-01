بعد قرار ترامب.. هذا موقف مستخدمي هواتف هواوي

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تغيّر موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل شبه كلي في أزمة شركة هواوي، وذلك في أعقاب لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت منذ أيام قليلة في مدينة أوساكا باليابان.

وسمح الرئيس الأمريكي للشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة باستعادة العلاقات مع هواوي، وذلك دون الحصول على تصاريح سابقة، ولكنه شدّد على شرط رئيسي وهو أن يكون ذلك التعامل لا يضرّ بالأمن القومي الأمريكي.

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ولا يزال وضع مستخدمي إنتاجات شركة هواوي مُعلّقًا حتى الآن، خاصة وأنه ليس هناك آلية واضحة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قرارات ترامب الجديدة، والتي اتخذها ضمن محاولة لتحريك المياه الساكنة بين الولايات المتحدة والصين بشأن مفاوضات الحرب التجارية.

ومن جانبه، رأى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن قرار ترامب لا يمثل “عفوًا” عن الشركة الصينية، مشددًا على أن هواوي يمكن أن تستأنف عمليات الشراء من الشركات الأمريكية ما لم يمثل يُشكل ذلك خطورة على الأمن القومي من وجهة نظر الإدارة الأمريكية.

وأوضح أن وزارة التجارة الأمريكية تبحث في الوقت الحالي كيفية منح بعض التراخيص المؤقتة للشركات الأميركية لاستئناف عملها مع شركة هواوي.

الآلية التي تحاول بعض المؤسسات الأمريكية المختلفة التوصل إليها لتسهيل التعامل بين الشركات الصينية وبالأخص هواوي، ونظيراتها الأمريكية، قد لا تضمن لعملاقة صناعة الهواتف المتضررة من الحرب التجارية توفير الضمان الكامل لمستخدمي هواتفها في الأسواق العالمية، والتي تعمل وفقًا لشراكة مع جوجل تسمح لها باستخدام نظام التشغيل أندرويد.