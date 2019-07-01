2019-07-01

الأهلي إسناد تعلن عن 50 وظيفة للرجال في 31 مدينة بالمملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 50 وظيفة شاغرة للرجال في 31 مدينة بالمملكة، لحملة الثانوية العامة، للعمل بمسمى (موظف مبيعات التمويل العقاري)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 50 وظيفة).

أماكن العمل:

1- ينبع.

2- تبوك.

3- سكاكا.

4- نجران.

5- المدينة المنورة.

6- الجوف.

7- جازان.

8- جدة.

9- حفر الباطن.

10- الدوادمي.

11- عرعر.

12- الخرج.

13- الباحة.

14- أبها.

15- رابغ.

16- المجمعة.

17- الخفجي.

18- رفحاء.

19- النعيريه.

20- القريات.

21- الرياض.

22- عنيزة.

23- الخبر.

24- خميس مشيط.

25- الجبيل.

26- حائل.

27- الدمام.

28- بريدة.

29- الأحساء.

30- المجمعة.

31- رفحاء.

32- الجبيل الصناعية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فما دون.

3- العمر ما بين 21 إلى 35 سنة.

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المهارات المطلوبة:

1- العمل ميداني ومكتبي.

2- زيارات يومية للمكاتب العقارية.

3- إنشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية.

4- القدرة على التعامل مع العملاء.

5- تكوين علاقات مع الجهات العقارية.

الراتب:

– الراتب 5000 ريال سعودي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/07/01م وينتهي بتاريخ 2019/10/01م.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي (مع التأكد من وجود مسمى المدينة المراد التقدم بها):

1- موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 25 وظيفة – الجزء الأول):

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2- موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 25 وظيفة – الجزء الثاني):

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