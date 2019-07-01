المياه الوطنية تعلن أسماء 1564 مرشحًا لوظائف التشغيل والصيانة

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة المياه الوطنية بموقعها الرسمي (هنا)، أسماء المرشحين المقبولين مبدئياً لوظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة والمعلن عنها سابقاً للوظائف المعلنة والبالغ عددها (293) وظيفة، حيث بلغ عددهم (1564) مرشحًا.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين في القوائم المرفقة من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد ومواقع المقابلات الشخصية. ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط على موقع الشركة الرسمي: (هنا).