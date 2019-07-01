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صور.. المخلفات تحاصر سكان شمال المسلخ الجنوبي بحائل
متابعات الخليج 365 .الرزني حماد - حائل :
شكا عدد من سكان شمال المسلخ الجنوبي بحائل من التشوه البصري ورمي المخلفات مما يهدد بانتشار ونقل الأمراض والأوبئة المعدية التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة.
وطالب الأهالي من أمانة المنطقة التدخل السريع لحل المشكلة التي تواجه السكان ووضع عقوبات رادعة للمتجاوزين في رمي تلك المخلفات في الأماكن التي تشكل خطراً على حياة الإنسان.
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