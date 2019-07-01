“البيئة” تدعو 25 متقدما ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (25) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1440/06/19 هـ وعددها (100) وظيفة، لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال (15) يومًا اعتبارًا من اليوم الإثنين 1440/10/28 هـ، وذلك بديوان الوزارة – حي الملك عبدالله -مخرج 12.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx.