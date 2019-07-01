التعليم: قرارات التمديد للإيفاد في برنامج راسل بالإدارات

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبد الله العازمي:

أوضحت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، أنه الاستفسار عن قرارات تمديد الإيفاد يجرى في إدارة التعليم بالمنطقة والمحافظة، حيث يصدر القرار مباشرة في برنامج “راسل”.

وأفادت أنه يمكن الحصول على نسخة من القرار على حساب الإدارة في هذا البرنامج، متمنية التوفيق للجميع.