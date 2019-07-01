الان تتابع التعليم: قرارات التمديد للإيفاد في برنامج راسل بالإدارات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبد الله العازمي:
أوضحت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، أنه الاستفسار عن قرارات تمديد الإيفاد يجرى في إدارة التعليم بالمنطقة والمحافظة، حيث يصدر القرار مباشرة في برنامج “راسل”.
وأفادت أنه يمكن الحصول على نسخة من القرار على حساب الإدارة في هذا البرنامج، متمنية التوفيق للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: قرارات التمديد للإيفاد في برنامج راسل بالإدارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.