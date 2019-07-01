فريق لمتابعة المخيمات الموسمية والترفيهية والتسويقية بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبد الله العازمي:

وجه معالي محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بتشكيل فريق ميداني لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات الموسمية التسويقية والترفيهية وكذلك جميع المنتجعات ذات الصفة في إقامة الفعاليات والتي تستهدف زائري محافظة الطائف.

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ويهدف تشكيل هذا الفريق إلى فحص التراخيص الممنوحة لتلك المخيمات ونوع النشاط المقدم ومدى ملائمته لمفردات الترخيص وكذلك جودة المنتج الغذائي ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي والرقي بأدوات الخدمة والتي تستهدف سائحي وأهالي الطائف وأن ترقى هذه المخيمات لأعلى معايير الجودة والسلامة.

يذكر أن هذا الفريق بدأ مهامه مع بداية شهر شوال الجاري وتم تشكيله من جميع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة ، وبرئاسة مستشار معالي المحافظ، وقد قطع الفريق شوطاً مهماً في رصد العديد من المخالفات وتم القضاء عليها في مهدها بمتابعة آنية من أعضاء الفريق المشكل، كما وجه معاليه بضرورة استمرار أعمال الفريق طيلة العام الحالي وتقديم تقرير مكتمل ليتم على ضوئه إعداد دراسة متخصصة تهدف الى الارتفاع بمستوى جودة المنتج السياحي لمحافظة الطائف وأن ترقى لأعلى معايير الجودة.

فيما شكر معالي المحافظ صاحب السموالملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه يحفظهما الله على التوجيهات الكريمة في جانب الارتقاء بجوانب الخدمات التي تلامس المصطافين وساكني محافظة الطائف وضرورة الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدمها جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة إلى أعلى مستوى في معايير الجودة والكفائة ، كما أشاد معاليه بتعاون الجهات الحكومية في محافظة الطائف وأنهم اتجهوا بالسياحة في مدينة الطائف إلى نواة نوعية لصناعة سياحية مستقبلية مميزة ترقى إلى تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله .