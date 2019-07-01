شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك ترقية وتعيين 179 قاضياً بـ«وزارة العدل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل الشيخ الصمعاني المولى - عز وجل - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه