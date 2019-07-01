، "السعودية للخدمات الأرضية" في موسم العمرة.. خدمة 31 مليوناً ورعاية لـ"الغالية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تميز يتواصل.. حصر أوله صفر ونهايته 20 شوال واهتمام يتوالى بجميع فئات المجتمع

تواصل الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقديم خدماتها للمسافرين والمعتمرين؛ حيث وفرت إمكاناتها لتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ بداية فترة العمرة من غرة شهر صفر لعام 1440هـ إلى 20 شوال 1440هـ.

وقد خدمت الشركة أكثر من 31.455.389 مسافراً خلال الموسم، والذي يأتي بزيادة عدد المسافرين بمطار المؤسس بنسبة 4.8% عن العام الماضي، من ضمنهم أكثر من 5 ملايين (5.153.582) معتمراً على متن 178.590 رحلة، منها 7.689 رحلة مخصصة للعمرة، ورغم زيادة عدد المسافرين تمت مناولة ما يقارب 30 مليون (30.874.625) قطعة عفش وتسليمها لذويها بنجاح.

وحيث إن الشركة تهتم بجميع فئات المجتمع من المسافرين، وتضع ذوي الإعاقة نصب أعينها فقدمت خدماتها لأكثر من 200 ألف (273.319) مسافراً من الفئة الغالية، ويأتي ذلك النجاح والتميز بفضل الله ثم بجهود موظفي ومنسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.