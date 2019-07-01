- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تواصل الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقديم خدماتها للمسافرين والمعتمرين؛ حيث وفرت إمكاناتها لتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ بداية فترة العمرة من غرة شهر صفر لعام 1440هـ إلى 20 شوال 1440هـ.
وقد خدمت الشركة أكثر من 31.455.389 مسافراً خلال الموسم، والذي يأتي بزيادة عدد المسافرين بمطار المؤسس بنسبة 4.8% عن العام الماضي، من ضمنهم أكثر من 5 ملايين (5.153.582) معتمراً على متن 178.590 رحلة، منها 7.689 رحلة مخصصة للعمرة، ورغم زيادة عدد المسافرين تمت مناولة ما يقارب 30 مليون (30.874.625) قطعة عفش وتسليمها لذويها بنجاح.
وحيث إن الشركة تهتم بجميع فئات المجتمع من المسافرين، وتضع ذوي الإعاقة نصب أعينها فقدمت خدماتها لأكثر من 200 ألف (273.319) مسافراً من الفئة الغالية، ويأتي ذلك النجاح والتميز بفضل الله ثم بجهود موظفي ومنسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.
"السعودية للخدمات الأرضية" في موسم العمرة.. خدمة 31 مليوناً ورعاية لـ"الغالية"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-07-01
تواصل الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقديم خدماتها للمسافرين والمعتمرين؛ حيث وفرت إمكاناتها لتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ بداية فترة العمرة من غرة شهر صفر لعام 1440هـ إلى 20 شوال 1440هـ.
وقد خدمت الشركة أكثر من 31.455.389 مسافراً خلال الموسم، والذي يأتي بزيادة عدد المسافرين بمطار المؤسس بنسبة 4.8% عن العام الماضي، من ضمنهم أكثر من 5 ملايين (5.153.582) معتمراً على متن 178.590 رحلة، منها 7.689 رحلة مخصصة للعمرة، ورغم زيادة عدد المسافرين تمت مناولة ما يقارب 30 مليون (30.874.625) قطعة عفش وتسليمها لذويها بنجاح.
وحيث إن الشركة تهتم بجميع فئات المجتمع من المسافرين، وتضع ذوي الإعاقة نصب أعينها فقدمت خدماتها لأكثر من 200 ألف (273.319) مسافراً من الفئة الغالية، ويأتي ذلك النجاح والتميز بفضل الله ثم بجهود موظفي ومنسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
02:20 PM
تميز يتواصل.. حصر أوله صفر ونهايته 20 شوال واهتمام يتوالى بجميع فئات المجتمع
تواصل الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقديم خدماتها للمسافرين والمعتمرين؛ حيث وفرت إمكاناتها لتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ بداية فترة العمرة من غرة شهر صفر لعام 1440هـ إلى 20 شوال 1440هـ.
وقد خدمت الشركة أكثر من 31.455.389 مسافراً خلال الموسم، والذي يأتي بزيادة عدد المسافرين بمطار المؤسس بنسبة 4.8% عن العام الماضي، من ضمنهم أكثر من 5 ملايين (5.153.582) معتمراً على متن 178.590 رحلة، منها 7.689 رحلة مخصصة للعمرة، ورغم زيادة عدد المسافرين تمت مناولة ما يقارب 30 مليون (30.874.625) قطعة عفش وتسليمها لذويها بنجاح.
وحيث إن الشركة تهتم بجميع فئات المجتمع من المسافرين، وتضع ذوي الإعاقة نصب أعينها فقدمت خدماتها لأكثر من 200 ألف (273.319) مسافراً من الفئة الغالية، ويأتي ذلك النجاح والتميز بفضل الله ثم بجهود موظفي ومنسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.
، "السعودية للخدمات الأرضية" في موسم العمرة.. خدمة 31 مليوناً ورعاية لـ"الغالية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السعودية للخدمات الأرضية" في موسم العمرة.. خدمة 31 مليوناً ورعاية لـ"الغالية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.