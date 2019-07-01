، لأول مرة في تاريخها .. "السعودية" تصدر سندات بعملة اليورو ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت المملكة على تصنيف A + مستقر من وكالة "موديز"

‏‫أعلنت المملكة، لأول مرة في تاريخها، إصدار سندات مقومة بعملة اليورو، وحصلت المملكة على تصنيف A + (مستقر) من وكالة موديز، ومصنفة A1 (مستقر) من وكالة فيتش.

يأتي إصدار المملكة سندات مقومة بعملة اليورو بشريحتين 8 و20 سنة (وفقاً لظروف السوق)، وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، إلى تعيين كل من بنك جولدمان ساكس وبنك سوسايتي جينيرال كمنسقين عالميين وبنك بي إن بي باريبا وبنك مورغان ستانلي وسامبا كابيتال كمديري إصدار.

يُذكر أن سوق سندات اليورو يتميّز بـ:

١- تنوع المستثمرين (مؤسسات ومحافظ جديدة).

٢- مقدرة المملكة على الدخول في أي وقت لأسواق مختلفة، إمكانية الدخول إلى سوق اليورو.

٣- تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار.

٤ - تنوع مصادر التمويل - مقارنة بسعة المملكة حاليا بسوق الدولار، ولكن لا يعد سوق اليورو بشكل عام كبيراً بحجم سوق الدولار.

٥- فتح الباب لمصدّرين سعوديين من القطاع الخاص.