، أمانة جدة تُعلن بدء التأهيل لتنفيذ مشاريع الإنارة الذكية وتدوير المخلفات ،

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أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء التأهيل لتنفيذ ثلاثة مشاريع ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي وفي إطار المنافسة المحدودة، وذلك لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع وتطوير شبكة الإنارة باستخدام الإنارة الذكية ومعالجة مخلفات البناء والهدم وإعادة تدويرها.
ودعت الأمانة، المقاولين الراغبين في التأهيل للمشروع الذي سيطرح لاحقاً, إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النموذج وتقديمه للأمانة خلال الفترة المعلنة على الموقع الإلكتروني.
وشملت مشاريع التأهيل إعادة تدوير المخلفات مجهولة المصدر عن طريق كسارة متحركة مع مخمدات غبار وفلاتر وما يشمل ذلك من معدات متحركة، إضافة إلى نقل نواتج الكسارة إلى الأماكن التي تحددها الأمانة للاستفادة منها، ونقل المخلفات غير القابلة للمعالجة إلى مردم النفايات بوادي عسلاء.
يأتي التأهيل لمشروع إدارة المشاريع لإدارة تنفيذ وتطوير وأتمتة إجراءات العمل والتحول إلى التعاملات الإلكترونية داخل بيئة عمل المشاريع التي تقوم الأمانة بتنفيذها أو الإشراف عليها, حيث تسعى الأمانة لتطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع وفق المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة، وتطوير المهارات والأدوات المتبعة في إدارة المشاريع بما يخدم تحقيق رؤية الأمانة والبلديات التابعة لها.
يُذكر أن أمانة جدة بدأت التأهيل لمشروع تطوير شبكة الإنارة والكهرباء الذي يشمل توريد وتشغيل نظام الصيانة الآلية، إضافة إلى توريد وتشغيل مكونات نظام للتحكم عن بُعد لجميع مكونات الشبكة.
أمانة جدة تُعلن بدء التأهيل لتنفيذ مشاريع الإنارة الذكية وتدوير المخلفاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-01
أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء التأهيل لتنفيذ ثلاثة مشاريع ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي وفي إطار المنافسة المحدودة، وذلك لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع وتطوير شبكة الإنارة باستخدام الإنارة الذكية ومعالجة مخلفات البناء والهدم وإعادة تدويرها.
ودعت الأمانة، المقاولين الراغبين في التأهيل للمشروع الذي سيطرح لاحقاً, إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النموذج وتقديمه للأمانة خلال الفترة المعلنة على الموقع الإلكتروني.
وشملت مشاريع التأهيل إعادة تدوير المخلفات مجهولة المصدر عن طريق كسارة متحركة مع مخمدات غبار وفلاتر وما يشمل ذلك من معدات متحركة، إضافة إلى نقل نواتج الكسارة إلى الأماكن التي تحددها الأمانة للاستفادة منها، ونقل المخلفات غير القابلة للمعالجة إلى مردم النفايات بوادي عسلاء.
يأتي التأهيل لمشروع إدارة المشاريع لإدارة تنفيذ وتطوير وأتمتة إجراءات العمل والتحول إلى التعاملات الإلكترونية داخل بيئة عمل المشاريع التي تقوم الأمانة بتنفيذها أو الإشراف عليها, حيث تسعى الأمانة لتطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع وفق المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة، وتطوير المهارات والأدوات المتبعة في إدارة المشاريع بما يخدم تحقيق رؤية الأمانة والبلديات التابعة لها.
يُذكر أن أمانة جدة بدأت التأهيل لمشروع تطوير شبكة الإنارة والكهرباء الذي يشمل توريد وتشغيل نظام الصيانة الآلية، إضافة إلى توريد وتشغيل مكونات نظام للتحكم عن بُعد لجميع مكونات الشبكة.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
01:20 PM
في 3 مشاريع ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي .. المنافسة المحدودة
أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء التأهيل لتنفيذ ثلاثة مشاريع ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي وفي إطار المنافسة المحدودة، وذلك لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع وتطوير شبكة الإنارة باستخدام الإنارة الذكية ومعالجة مخلفات البناء والهدم وإعادة تدويرها.
ودعت الأمانة، المقاولين الراغبين في التأهيل للمشروع الذي سيطرح لاحقاً, إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النموذج وتقديمه للأمانة خلال الفترة المعلنة على الموقع الإلكتروني.
وشملت مشاريع التأهيل إعادة تدوير المخلفات مجهولة المصدر عن طريق كسارة متحركة مع مخمدات غبار وفلاتر وما يشمل ذلك من معدات متحركة، إضافة إلى نقل نواتج الكسارة إلى الأماكن التي تحددها الأمانة للاستفادة منها، ونقل المخلفات غير القابلة للمعالجة إلى مردم النفايات بوادي عسلاء.
يأتي التأهيل لمشروع إدارة المشاريع لإدارة تنفيذ وتطوير وأتمتة إجراءات العمل والتحول إلى التعاملات الإلكترونية داخل بيئة عمل المشاريع التي تقوم الأمانة بتنفيذها أو الإشراف عليها, حيث تسعى الأمانة لتطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع وفق المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة، وتطوير المهارات والأدوات المتبعة في إدارة المشاريع بما يخدم تحقيق رؤية الأمانة والبلديات التابعة لها.
يُذكر أن أمانة جدة بدأت التأهيل لمشروع تطوير شبكة الإنارة والكهرباء الذي يشمل توريد وتشغيل نظام الصيانة الآلية، إضافة إلى توريد وتشغيل مكونات نظام للتحكم عن بُعد لجميع مكونات الشبكة.
، أمانة جدة تُعلن بدء التأهيل لتنفيذ مشاريع الإنارة الذكية وتدوير المخلفات ،
المصدر : الخليج 365
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