، فريق ميداني لمتابعة المخيمات التسويقية والترفيهية والمنتجعات بالطائف ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجّه محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بتشكيل فريق ميداني لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات الموسمية التسويقية والترفيهية وجميع المنتجعات ذات الصفة في إقامة الفعاليات، والتي تستهدف زائري محافظة الطائف.
ويرمي هذا التحرك إلى فحص التراخيص الممنوحة لتلك المخيمات ونوع النشاط المقدم ومدى ملاءمته لمفردات الترخيص، والتثبت من جودة المنتج الغذائي ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي والارتقاء بأدوات الخدمة التي تستهدف سائحي وأهالي الطائف، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وبدأ هذا الفريق مهامه مع بداية شهر شوال الجاري، وهو يضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والخدمية المعنية، برئاسة مستشار المحافظ.
وقد قطع الفريق شوطًا مهمًّا في رصد العديد من المخالفات، وتم القضاء عليها في مهدها بمتابعة آنية من أعضاء الفريق المشكل؛ في حين شَمِلَ توجيه المحافظ ضرورة استمرار أعمال الفريق طيلة العام الحالي، وتقديم تقرير مكتمل؛ ليتم على ضوئه إعداد دراسة متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة المنتج السياحي لمحافظة الطائف، وأن ترقى لأعلى معايير الجودة.
من جهة ثانية، شكر المحافظ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ونائبه على التوجيهات الكريمة في جانب الارتقاء بجوانب الخدمات التي تلامس المصطافين وساكني محافظة الطائف وضرورة الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدّمها جميع القطاعات الحكومية والأهلية إلى أعلى مستوى في معايير الجودة.
وأشاد بتعاون الجهات الحكومية في محافظة الطائف، وأنهم اتجهوا بالسياحة في مدينة الطائف إلى نواة نوعية لصناعة سياحية مستقبلية مميزة ترقى إلى تطلعات ولاة الأمر.
فريق ميداني لمتابعة المخيمات التسويقية والترفيهية والمنتجعات بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-01
وجّه محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بتشكيل فريق ميداني لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات الموسمية التسويقية والترفيهية وجميع المنتجعات ذات الصفة في إقامة الفعاليات، والتي تستهدف زائري محافظة الطائف.
ويرمي هذا التحرك إلى فحص التراخيص الممنوحة لتلك المخيمات ونوع النشاط المقدم ومدى ملاءمته لمفردات الترخيص، والتثبت من جودة المنتج الغذائي ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي والارتقاء بأدوات الخدمة التي تستهدف سائحي وأهالي الطائف، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وبدأ هذا الفريق مهامه مع بداية شهر شوال الجاري، وهو يضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والخدمية المعنية، برئاسة مستشار المحافظ.
وقد قطع الفريق شوطًا مهمًّا في رصد العديد من المخالفات، وتم القضاء عليها في مهدها بمتابعة آنية من أعضاء الفريق المشكل؛ في حين شَمِلَ توجيه المحافظ ضرورة استمرار أعمال الفريق طيلة العام الحالي، وتقديم تقرير مكتمل؛ ليتم على ضوئه إعداد دراسة متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة المنتج السياحي لمحافظة الطائف، وأن ترقى لأعلى معايير الجودة.
من جهة ثانية، شكر المحافظ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ونائبه على التوجيهات الكريمة في جانب الارتقاء بجوانب الخدمات التي تلامس المصطافين وساكني محافظة الطائف وضرورة الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدّمها جميع القطاعات الحكومية والأهلية إلى أعلى مستوى في معايير الجودة.
وأشاد بتعاون الجهات الحكومية في محافظة الطائف، وأنهم اتجهوا بالسياحة في مدينة الطائف إلى نواة نوعية لصناعة سياحية مستقبلية مميزة ترقى إلى تطلعات ولاة الأمر.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
01:10 PM
يتولى فحص التراخيص الممنوحة والتثبت من مدى جودة المنتج الغذائي
وجّه محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بتشكيل فريق ميداني لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات الموسمية التسويقية والترفيهية وجميع المنتجعات ذات الصفة في إقامة الفعاليات، والتي تستهدف زائري محافظة الطائف.
ويرمي هذا التحرك إلى فحص التراخيص الممنوحة لتلك المخيمات ونوع النشاط المقدم ومدى ملاءمته لمفردات الترخيص، والتثبت من جودة المنتج الغذائي ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي والارتقاء بأدوات الخدمة التي تستهدف سائحي وأهالي الطائف، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وبدأ هذا الفريق مهامه مع بداية شهر شوال الجاري، وهو يضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والخدمية المعنية، برئاسة مستشار المحافظ.
وقد قطع الفريق شوطًا مهمًّا في رصد العديد من المخالفات، وتم القضاء عليها في مهدها بمتابعة آنية من أعضاء الفريق المشكل؛ في حين شَمِلَ توجيه المحافظ ضرورة استمرار أعمال الفريق طيلة العام الحالي، وتقديم تقرير مكتمل؛ ليتم على ضوئه إعداد دراسة متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة المنتج السياحي لمحافظة الطائف، وأن ترقى لأعلى معايير الجودة.
من جهة ثانية، شكر المحافظ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ونائبه على التوجيهات الكريمة في جانب الارتقاء بجوانب الخدمات التي تلامس المصطافين وساكني محافظة الطائف وضرورة الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدّمها جميع القطاعات الحكومية والأهلية إلى أعلى مستوى في معايير الجودة.
وأشاد بتعاون الجهات الحكومية في محافظة الطائف، وأنهم اتجهوا بالسياحة في مدينة الطائف إلى نواة نوعية لصناعة سياحية مستقبلية مميزة ترقى إلى تطلعات ولاة الأمر.
، فريق ميداني لمتابعة المخيمات التسويقية والترفيهية والمنتجعات بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فريق ميداني لمتابعة المخيمات التسويقية والترفيهية والمنتجعات بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.